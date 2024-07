Financement des acteurs de la pêche : la DER injecte 561 millions de FCFA

Ils sont 50 groupements d’intérêt Économique (GIE) bénéficiaires de l'acquisition de 49 pirogues en fibre de verre et une unité de fabrication de glace, pour un montant total de 561 millions de FCFA. Le tout est financé par la DER. Cette opération s’inscrit en droite ligne dans la modernisation et le développement de la pêche artisanale. Cette cérémonie “d’une importante valeur”, d’après ses organisateurs a enregistré la présence de la ministre des Pêches, et des Infrastructures maritimes et Portuaires Dr Fatou Diouf. Pour qui “cette initiative est une étape significative dans notre effort continu pour améliorer les conditions de travail des pêcheurs artisanaux et renforcer leur capacité opérationnelle”, a -t-elle ajouté.





Toujours dans son speech, Dr Fatou Diouf a tenu à féliciter la Déléguée Générale de la DER, Dr Aïda MBODJ: Elle a surtout magnifié les efforts de la DER dans son accompagnement des acteurs locaux tout en encourageant le développement économique.





Last but not least, Dr Fatou Diouf a exhorté les bénéficiaires à utiliser ces fonds de manière judicieuse pour maximiser leur impact et contribuer à la prospérité de leurs communautés.