« Financement des candidats à l’émigration par des opposants »: L’Adha demande des preuves au journaliste pape Ndiaye

Selon ladite association, « la lumière doit être faite de sorte que toutes les responsabilités soient situées et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur, conformément à la réglementation en vigueur ».



L’Adha qui annonce une conférence de presse ce samedi 18 novembre à 10 heures, promet de revenir sur les termes « trafic illicite de migrants » ou « trafic de migrants » ou « traite des personnes », les lois et convention, ainsi que les sanctions prévues en de pareils cas. L’ADHA invite ainsi, les journalistes, les chroniqueurs et tous les citoyens d’une manière générale à être plus rigoureux et plus sérieux sur les questions de mobilités.