BRT : les usagers saluent le confort et la rapidité, mais se plaignent de la cherté des billets (VIDEO)

C’est maintenant officiel ! Le Bus Rapid Transit (BRT) a pris fonction. El Malick Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, a procédé, ce mercredi 15 mai 2024, au lancement de la mise en service progressive du BRT. Du monde ce matin dans les stations. Les populations se sont vites appropriés ce joyau et sont heureux d’y avoir effectué leur premier voyage. Les passagers saluent la modernité, le confort et la rapidité de ce moyen de transport. Leur seul hic reste la cherté des prix. Ils demandent aux autorités de réduire le prix des billets.

Moussa Ndongo

div id="taboola-below-article-thumbnails">