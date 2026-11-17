Les entreprises sénégalaises ont exprimé de fortes attentes envers les pouvoirs publics au premier trimestre 2026, selon des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) publiées le 16 novembre 2026. Une proportion de 38 % des sociétés a demandé une subvention ou un accès facilité au financement. Un allègement fiscal a été souhaité par 29 % des opérateurs, tandis que 9 % ont réclamé le recouvrement des créances et un traitement diligent des dossiers. À l'inverse, seulement 1 % des structures n'a eu besoin d'aucun soutien public sur cette période.



Les dirigeants ont également fait face à plusieurs obstacles dans leurs activités quotidiennes. L'accès au financement et les problèmes de trésorerie ont constitué le principal frein pour 30 % des entreprises. Une baisse des ventes, un manque de clients ou une faible demande ont pénalisé 24 % des sociétés. Des difficultés d'approvisionnement en matières premières et le coût élevé de l'énergie ont affecté 10 % des acteurs, alors que 2 % ont signalé une concurrence déloyale.