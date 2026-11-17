La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Banque mondiale ont entamé une mission d'appui technique de cinq jours pour accompagner l'exécution du programme « Regional Access Increase and Sustainable Energy » (RAISE), selon l'institution sous-régionale. Dotée d'un financement global de 160 millions de dollars américains, cette initiative ambitionne d'élargir la couverture électrique au profit des populations en déficit énergétique au Togo et en Gambie. Ce plan d'action prévoit concrètement l'électrification de 1 800 localités, l'installation de 202 000 branchements domestiques ainsi que le déploiement d'une capacité de production d'énergie renouvelable de 242 mégawatts.



Cette mission de suivi, au programme du 16 au 20 novembre 2026 à Abuja au Nigeria, permettra d'évaluer l'état d'avancement des opérations sur le terrain, de lever les blocages opérationnels et de consolider la synergie entre les différentes entités partenaires. En vigueur depuis le 29 octobre 2026, le projet RAISE s'appuie également sur un accord de don de 10 millions de dollars américains conclu en juillet 2026 entre la CEDEAO et la Banque mondiale pour soutenir la gouvernance et la coordination régionale du dispositif.