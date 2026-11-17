Le secteur moderne sénégalais a dénombré 449 259 employés salariés au premier trimestre 2026, selon une publication de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) mise en ligne le 16 novembre 2026. Ce chiffre exclut les effectifs de l'administration publique et de l'agriculture. La masse salariale globale versée sur cette période a atteint 447,1 milliards de FCFA.



Les travailleurs ont effectué en moyenne 42,7 heures par semaine durant les trois premiers mois de l'année. Par ailleurs, les entreprises de l'échantillon dans le secteur formel ont déclaré 468 postes vacants au 31 juin 2026. La majorité de ces offres d'emploi, soit 50,2 %, provient des sociétés du secteur des services.