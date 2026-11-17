Les ministres africains de l’Environnement ont interpellé les pays industrialisés lors de la COP 31.Ils ont réclamé une accélération des financements climatiques et le respect des promesses de l’Accord de Paris. Bien que le continent africain émette peu de gaz à effet de serre, il subit de plein fouet les conséquences du dérèglement climatique au quotidien.



Aliou Gori Diouf, ministre sénégalais de l’Environnement et de la Transition écologique, a pris la parole devant les délégations. « la justice climatique et la question des responsabilités historiques et différenciées doivent gouverner nos positions », a-t-il indiqué dans un extrait passé au journal télévisé de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Selon ce responsable, la contribution de l'Afrique aux émissions mondiales reste minime alors que les populations endurent les impacts les plus sévères. Il a ajouté que « le financement climatique est bien plus qu’un outil économique, il est un symbole de la solidarité internationale et de notre engagement collectif à construire un avenir durable ».



Arlette Soudan-Nonault, ministre secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, a également défendu le potentiel écologique du continent. Elle a rappelé que les tourbières du bassin du Congo assurent 1,5 milliard de tonnes de séquestration annuelle et abritent 30 milliards de tonnes de stock de carbone. Elle a souligné que ces écosystèmes restent indispensables au maintien du réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius conformément à l'Accord de Paris et à la déclaration de Nairobi.



Aliou Gori Diouf a enfin insisté sur le rôle stratégique des nations africaines face aux crises environnementales actuelles. Il a déclaré que « l’Afrique peut être un continent de solution avec l’appui adéquat et équitable de la communauté internationale ». Le ministre sénégalais a conclu son intervention par un appel à un accompagnement concret des initiatives locales afin de permettre au continent de jouer pleinement son rôle dans la régulation du climat mondial.