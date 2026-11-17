La Conférence des présidents de l'Assemblée nationale du Sénégal a validé le calendrier des séances plénières pour le projet de loi de finances 2027. Ce document officiel datant du 1- novembre a été publié sur la page Facebook de l'institution, ce mardi. La quinzième législature entame ces travaux, mercredi 18 novembre à 10 heures avec les considérations générales. Les députés examineront les recettes, le plafond des autorisations des dépenses du budget général et les autorisations des opérations d'emprunt pour la dette publique.



Le jeudi 19 novembre s'ouvrira à 9 heures avec les pouvoirs publics. Ce bloc regroupe la Présidence de la République, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, le Conseil constitutionnel, la Cour des Comptes et la Primature. Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public suivra à 15 heures. Le ministère des Forces armées clôturera cette journée à 18 heures.



Les séances continueront le vendredi 20 novembre à 9 heures avec le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation passera à 15 heures. Le ministère de l'Industrie et du Commerce interviendra ensuite à 19 heures.



Le samedi 21 novembre accueillera le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage à 9 heures. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique suivra à 15 heures.

Les travaux reprendront le lundi 23 novembre à 9 heures avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Les parlementaires recevront le ministère de l'Énergie et du Pétrole à 15 heures, puis le ministère de la Jeunesse et des Sports à 19 heures.



Le mardi 24 novembre débutera à 9 heures avec le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme passera à 15 heures. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique prendra le relais à 19 heures.



Le mercredi 25 novembre verra le passage du ministère des Infrastructures à 9 heures. Suivront le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires à 15 heures, puis le ministère des Transports terrestres et aérien à 19 heures.



Le jeudi 26 novembre s'ouvrira à 9 heures avec le ministère de la Justice. Le ministère de l'Éducation nationale interviendra à 15 heures et le ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités à 19 heures.



Les débats se poursuivront le vendredi 27 novembre à 9 heures avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Le ministère des Pêches et de l'Économie maritime passera à 15 heures. Le ministère des Télécommunications et du Numérique suivra à 19 heures.



Le samedi 28 novembre réunira le ministère des Mines et de la Géologie à 9 heures et le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire à 15 heures. L'Assemblée nationale achèvera ce programme le lundi 30 novembre à 9 heures avec le ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Plan bouclera la session à 15 heures avec les dépenses communes et le projet de loi de finances pour l'année 2027.