Finances publique : « Restructurer la dette n'est pas à l’ordre du jour », Al Amine Lô

Le ministre d’État Ahmadou Al Amine Lô a déclaré que « la restructuration ou le reprofilage de la dette n'est pas à l'ordre du jour pour le Sénégal ». Invité de l’émission « Au gré de l’actualité » sur Radio Sénégal ce jeudi, le chargé du suivi de l’agenda « Sénégal 2050 » a affirmé que cette option ne correspond pas aux intérêts actuels du pays, précisant qu'il s'agit là de la « position officielle » du gouvernement.



Le ministre d'État a balayé la polémique sur une supposée « dette cachée », renvoyant aux éclaircissements déjà fournis par le ministre des Finances. Ahmadou Al Amine Lô a déploré, à cette occasion, les prises de parole publiques manquant de maîtrise technique sur ce dossier sensible pour les finances publiques.



Concernant la communication gouvernementale, notamment autour du récent déplacement du Premier ministre à Abou Dhabi, le ministre a plaidé pour une présence accrue des autorités dans les médias publics. Face à la montée des informations inexactes sur les réseaux sociaux, il a invité les ministres et directeurs généraux à renforcer la communication institutionnelle pour mieux édifier les citoyens sur l'action quotidienne de l'État.

