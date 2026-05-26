Nomination d’Ahmadou Al Aminou Lo : Le quitte ou double du Président Diomaye face au FMI

Le changement de Premier ministre est une décision qui relance les négociations cruciales avec le FMI (Fonds monétaire international) mais plonge les marchés financiers dans l'incertitude en ce mois de mai 2026.



Selon les informations de Reuters et du Brussels Morning Newspaper, les obligations d’État du Sénégal ont lourdement chuté, les investisseurs redoutant désormais une restructuration profonde de la dette après la découverte d'un gouffre financier non déclaré ayant propulsé le ratio dette/PIB au-dessus de 130 %.



Pour apaiser les marchés internationaux et débloquer le programme de 1,8 milliard de dollars gelé par le Fonds, le chef de l'État a nommé en urgence un banquier central chevronné, Ahmadou Al Aminou Lo, en remplacement d'un Sonko très critique et qui a affirmé devant les députés que le FMI n'avait « jamais développé de pays ».



Malgré cette tentative de reprise en main technique par l'exécutif, les analystes soulignent que le pays reste suspendu à une menace de blocage institutionnel et à une crise sociale majeure liée à l'inflation. Les analystes de Morgan Stanley et Barclays avertissent que le FMI refusera tout accord sans une suppression des subventions aux carburants, « une mesure hautement explosive alors que la facture énergétique menace de dépasser les 2 milliards de dollars en 2026 ».



Selon les analystes, l'éviction d'Ousmane Sonko pourrait s'avérer à double tranchant, puisque son parti contrôle toujours l'Assemblée nationale : « La destitution du Premier ministre Sonko crée une incertitude politique supplémentaire », prévient un gestionnaire de portefeuille chez Allan Gray, qui craint des issues défavorables pour les créanciers, tandis que d'autres experts rappellent qu'il « existe en effet une longue histoire de troubles sociaux alimentés par l’inflation, susceptibles de renverser des gouvernements ».



Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a récemment rencontré la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, en marge de la séance plénière d’ouverture du sommet Africa Forward. Selon la présidence, « les échanges ont principalement porté sur la situation de la dette du Sénégal ainsi que sur les pistes envisagées pour parvenir à une solution durable ».