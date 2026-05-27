Offense au chef de l’État : Azoura Fall interpellé par la Division spéciale de cybersécurité (DSC)

Azoura Fall, de son vrai nom Assane Gueye, a été interpellé ce mercredi par les agents de la Division spéciale de la cybersécurité (DSC). Son arrestation intervient dans le cadre d'une enquête pour une présumée offense à l'encontre du chef de l'État, suite à des propos ou contenus diffusés sur les réseaux sociaux, selon des sources concordantes.



Militant engagé du parti Pastef, Azoura Fall est une figure récurrente de l'actualité politico-judiciaire au Sénégal. Déjà condamné en 2025 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour injures publiques et propos contraires aux bonnes mœurs, diffusés dans des vidéos devenues virales, il avait fait l'objet d'une expertise médicale ayant diagnostiqué un « trouble délirant persistant ».



Ce diagnostic avait alors conduit à son internement temporaire au centre psychiatrique de Thiaroye.



