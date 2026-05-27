Fin d’année scolaire : les activités des gouvernements d’élèves suspendues à Thiès

L’inspecteur d’académie de Thiès, Gora Sène, a pris une décision radicale à l’approche de la fin de l’année scolaire. Dans une note officielle, il annonce la suspension de toutes les activités organisées par les gouvernements scolaires. Motif invoqué : « les impératifs liés aux cours de rattrapage et de renforcement, ainsi qu’à la préparation des différentes évaluations ».



Pour garantir l’application de cette mesure, Gora Sène demande aux inspecteurs de l’éducation et de la formation, aux proviseurs de lycée et aux principaux de collège de surseoir immédiatement à toute activité de fin d’année des gouvernements scolaires.



Une décision similaire a été prise à Pikine. L’inspecteur d’académie Mbaye Babou a également suspendu l’ensemble des activités des gouvernements scolaires, tant dans les établissements publics que privés. Cette fois, la raison est différente : l’autorité éducative dénonce « des scènes obscènes et des comportements » observés lors de certaines manifestations scolaires, qu’elle juge « contraires à nos valeurs ».