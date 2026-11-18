Face à l’afflux de migrants aux îles Canaries, notamment à El Hierro, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a multiplié les contacts diplomatiques en Afrique de l'Ouest.



Selon la presse espagnole, il s'est entretenu mardi avec le Président Bassirou Diomaye Faye, avant d'appeler son homologue gambien Adama Barrow. Tout en saluant les efforts actuels de Dakar et Banjul, le dirigeant espagnol a réclamé davantage d'engagement : « Nous devons reconnaître qu’ils collaborent, mais nous avons besoin d’une collaboration beaucoup plus intensive », a-t-il affirmé, précisant mener « non seulement une action humanitaire, mais aussi une action diplomatique pour stopper l'arrivée de migrants irréguliers ».



Une ligne appuyée ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, qui a assuré rester « en contact permanent avec son homologue Cheikh Niang afin de traiter la question de l'immigration irrégulière ».



Cette offensive répond à une forte poussée migratoire confirmée par le ministère espagnol de l'Intérieur : entre le 1er janvier et le 15 novembre, 44 238 migrants irréguliers ont rejoint l'Espagne (+ 39,4 %), dont 24 364 aux Canaries à bord de 266 embarcations (+ 65,9 %). Bien que Sánchez qualifie la route atlantique de « l'une des moins perméables » et écarte toute « guerre hybride », Madrid exhorte l'Union européenne à déployer l'opération Frontex (Héra), ce qui exige toutefois de modifier la réglementation européenne pour signer des accords-cadres avec les pays d'origine.



Sur le terrain, les autorités sénégalaises ont déjà durci le ton. D'après les canaux officiels de la Marine nationale du Sénégal, une « intense opération contre la migration irrégulière » menée les 16 et 17 novembre 2026 a permis de bloquer 1 424 candidats au départ en 48 heures, avec l'interception de sept pirogues (1 103 personnes), le sauvetage de deux autres et l'arrêt de 104 personnes à terre.



Sur le front intérieur, Pedro Sánchez a jugé la situation à Ceuta « bien meilleure que celle des 30 et 31 juillet », promettant un « retour à la normale », tout en avertissant que la prise en charge des quelque 3 500 mineurs non accompagnés présents dans l'enclave sera « très probablement » le prochain défi majeur des régions espagnoles.