Le compte à rebours a démarré à 10 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer CAF Sénégal 2026. Le Sénégal reçoit les meilleures sélections du continent du 28 novembre au 6 décembre à Saly. Les Lions de la plage joueront à domicile avec l'ambition de conserver leur titre africain devant leur public, d'après la Fédération Sénégalaise de Football.