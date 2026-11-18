Marie Angélique Mame Selbé Diouf a pris part à la 2e Conférence ministérielle mondiale sur l’élimination de la violence à l’égard des enfants les 18 et 19 novembre 2026 à Manille, aux Philippines, selon un communiqué du ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités.



La délégation sénégalaise a réuni la directrice de la Promotion des Droits et de la Protection des Enfants, des cadres de l’Unicef ainsi que la coordonnatrice de la Cellule genre du ministère de l’Éducation nationale, Anna Sow. Ce déplacement illustre la détermination des autorités sénégalaises à consolider la synergie entre les différents secteurs afin d'offrir aux enfants un cadre sécurisé et propice à leur développement.