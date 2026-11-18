L'équipe nationale de football des sourds du Sénégal a officialisé sa présence à la Coupe d'Afrique des Nations de football des sourds prévue du 30 novembre au 13 décembre 2026 à Addis-Abeba, en Éthiopie. Ce déplacement bénéficie du soutien de la Présidence de la République et du ministère de la Jeunesse et des Sports, d'après un communiqué de l'Association des Sports des Sourds du Sénégal (ASSS) rendu public le 18 novembre 2026 à Dakar.



Championne d'Afrique en titre et médaillée de bronze mondiale, la sélection sénégalaise évolue dans le groupe C lors de ce tournoi continental. Les Lions affronteront le Cameroun le 1er décembre à 10 heures GMT, puis le Somaliland le 3 décembre à 12 heures GMT. La phase de poules prendra fin pour le Sénégal face au Soudan du Sud le 5 décembre à 12 heures GMT.

