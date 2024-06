Foirail de Dahra : le Secrétaire d’État aux Coopératives et à l’Encadrement paysan demande aux éleveurs de rembourser leur dette de 600 millions de Fcfa

À quelques jours de la fête de la Tabaski, le Secrétaire d’État aux coopératives et à l’Encadrement paysan, Alpha Ba s’est rendu au foirail de Dahra hier dimanche. Cette visite visait à évaluer la situation dans ce grand marché à bétail.

M. Ba a profité de son déplacement pour rappeler aux éleveurs du département de Linguère l'importance de rembourser les crédits contractés auprès du Fonds de stabulation (Fonstab). Ces crédits, qui s’élèvent à plus de 600 millions F CFA, sont selon lui cruciaux pour le bon fonctionnement du fonds et pour éviter des situations financières difficiles pour les éleveurs.« Nous ne voulons pas aller dans des situations de difficultés, c’est pourquoi nous demandons aux organisations d’éleveurs de sensibiliser leurs membres pour qu’ils puissent rembourser les crédits Fonstab », a-t-il martelé.Toutefois, Alpha Ba s'est dit rassuré par l'approvisionnement du marché en moutons. « Au marché hebdomadaire de Dahra, j’ai trouvé beaucoup de moutons qui sont prêts à être envoyés dans les autres localités du pays et leurs prix sont accessibles », a-t-il affirmé. Une déclaration qui a pour objectif de rassurer les consommateurs qui redoutent une pénurie ou une flambée des prix à l'approche de la Tabaski.Le Secrétaire d’État a également salué les mesures prises par les forces de sécurité pour prévenir le vol de bétail, un phénomène courant en cette période.Dans un effort pour faciliter l'accès aux moutons, l'État a réitéré, comme l'année précédente, la mise en place d'une circulaire permettant l'entrée des moutons sur le territoire national sans taxes d'importation jusqu'à nouvel ordre.