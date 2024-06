Foncier de Mbour 4 : les terrains affectés à des promoteurs pour faciliter « l’accès au logement »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a décidé d’affecter le foncier de Mbour 4 (Thiès) à des promoteurs immobiliers pour faciliter « l’accès au logement », a annoncé jeudi le ministre, secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Alamine Lô.



M. Lô s’exprimait au cours d’un point de presse sur la baisse du prix de certains produits de grande consommation. « Le président de la République a décidé de faciliter l’accès au logement en affectant notamment le foncier de Mbour 4 et tout autre site à des promoteurs pour leur mise en valeur”, a-t-il déclaré. Selon lui, cette décision devra aboutir « très rapidement à la mise en œuvre du programme d’accès facile à un logement ».



Pour rappel, le président de la République avait effectué le mois dernier une visite inopinée sur les sites d’extension de Mbour 4 et de la nouvelle ville de Thiès au cours de laquelle, il avait dit avoir constaté « l’attribution illégale de dizaines ou des centaines d’hectares à des particuliers alors que les communes limitrophes comme Thiès et Keur Mousseu se retrouvent avec une part insignifiante ». Bassirou Diomaye Faye avait pris la décision de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et sur d’autres sites présentant des problèmes similaires.