L'ONU prolonge sa mission de sécurité en Haïti

Le Conseil de sécurité des Nations unies a voté à l'unanimité une résolution visant à prolonger le mandat du Bureau intégré des Nations unies en Haïti (BINUH) jusqu'au 31 janvier 2026.



L'ambassadrice américaine Dorothy Shea a déclaré aux membres du Conseil que la présence continue du bureau contribuerait à soutenir le pays dans sa transition démocratique.



"En tant que membres du Conseil, nos efforts continus et collectifs ont le pouvoir de garantir un avenir plus juste et plus pacifique pour tous les Haïtiens. Nous exhortons tous les membres du Conseil - et tous les États membres - à étendre leur soutien à nos côtés", a-t-elle déclaré.



Entre-temps, l'administration Trump a mis fin au statut temporaire de centaines de milliers de personnes, dont de nombreuses personnes originaires d'Haïti.



L'administration a déjà mis fin au TPS pour environ 350 000 Vénézuéliens, 500 000 Haïtiens, plus de 160 000 Ukrainiens et des milliers de personnes originaires d'Afghanistan, du Népal et du Cameroun. Certains d'entre eux, comme les Vénézuéliens, les Haïtiens et les Ukrainiens, font l'objet de poursuites judiciaires en cours devant les tribunaux fédéraux.



250 000 autres Vénézuéliens sont encore protégés par le TPS jusqu'en septembre, ainsi que des milliers de Syriens. Le TPS expire en décembre pour les Éthiopiens, en mars 2026 pour les Yéménites et les Somaliens, et en septembre 2026 pour les Salvadoriens.



Sous l'administration Biden, le nombre de personnes protégées par le TPS a considérablement augmenté. Près d'un million de Vénézuéliens et d'Haïtiens ont été protégés.