Foncier : le Président Diomaye annonce des mesures correctives

Dans son discours à la nation, le chef de l’Etat a évoqué le problème lié au foncier. A l’en croire, ce sujet fait l’objet d’un audit inédit, ayant conduit à des mesures correctives qui sont en cours de mise en œuvre.

« Désormais » a indiqué Président Diomaye Faye, « la gestion du patrimoine foncier se fait avec rigueur, transparence et responsabilité », mettant ainsi progressivement un terme aux pratiques de bradage des terres, tout en garantissant une répartition juste et équitable des ressources nationales.

Cette dynamique a précisé le président de la République, sera poursuivie avec la relance des concertations sur la délicate, mais nécessaire et inéluctable réforme foncière.