Fonction publique: la Cour suprême rouvre le dossier de radiation de Ousmane Sonko

La Cour suprême va rouvrir le dossier relatif à la radiation de Ousmane Sonko de la Fonction publique le 12 décembre prochain.



Ousmane Sonko, le leader du parti "Pastef les patriotes" qui a longtemps contesté sa radiation de la Fonction publique, peut enfin défendre ses arguments devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Selon L’Observateur, la haute juridiction a enrôlé le recours introductif introduit par le Syndicat des Impôts, suite à la radiation de Ousmane Sonko, il y a trois ans, trente six jours.



Pour rappel, l’inspecteur des Impôts et des Domaines principal, Ousmane Sonko a été révoqué de l’administration sénégalaise, par décret présidentiel numéro 22016-1239 pris le 26 août 2016. Le leader de Pastef qui conserve ses droits à la pension à la retraite, a été radié « pour manquement à l’obligation de discrétion professionnelle ». Un argument contesté à l’époque par le concerné qui a intégré l’Ordre des experts fiscaux du Sénégal, le 26 juin 2019. Car, pour le parlementaire, cette décision a été prise à cause de ses révélations sur « les fraudes fiscales » à l’Assemblée nationale et sur « les accusations de magouilles » sur le pétrole et le gaz, portées contre le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et le frère du Président Aliou Sall.