Fonds Crédit Culture-UEMOA : un nouvel outil de dynamisation des industries culturelles et créatives

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) a mis en place le Fonds Crédit Culture-UEMOA, un mécanisme innovant destiné à soutenir le développement des entreprises et industries culturelles et créatives (EICC) dans la région. Le Sénégal, en tant que membre de l’Union, avec son riche patrimoine culturel et créatif, est l’un des bénéficiaires de ce fonds, qui vise à structurer, financer et promouvoir les secteurs culturels et créatifs pour stimuler la croissance économique et l'emploi.



Les entreprises et industries culturelles et créatives comprennent diverses filières telles que le cinéma et l’audiovisuel, la musique, les arts vivants, les arts visuels, le multimédia, et bien d’autres. Ces secteurs sont reconnus pour leur capacité à générer des emplois et des revenus, ainsi qu’à transformer la société par la promotion de l’identité culturelle. Au Sénégal, les EICC représentent un potentiel économique énorme, avec une demande croissante pour les biens et services culturels, notamment auprès de la jeunesse.



Les interventions du Fonds



Selon Donikpo Koné, chef de la division de la culture de la Commission de l’UEMOA « le Fonds Crédit Culture-UEMOA se distingue par son approche innovante en tant que fonds d’investissement à impact. Il a pour mission de renforcer les capacités techniques et managériales des entreprises culturelles, de financer leur développement, et de contribuer à la visibilité de l’impact économique, social et culturel des secteurs bénéficiaires. Les interventions du fonds sont structurées autour de la prise de participation, de prêts participatifs, et d’assistance technique aux entreprises culturelles. »



À l’en croire, le Fonds Crédit Culture-UEMOA projette d’allouer 194,2 milliards FCFA pour soutenir diverses filières des industries culturelles et créatives dans l’espace UEMOA. « Pour le Sénégal, cela représente une opportunité considérable, notamment dans le secteur du cinéma et de l’audiovisuel, qui bénéficie de la plus grande part du financement avec 126,5 milliards FCFA, suivi de la musique enregistrée avec 18,2 milliards FCFA. Ces investissements visent à structurer les filières, améliorer la qualité de la production, et renforcer la compétitivité des industries culturelles sénégalaises sur le marché régional et international », a déclaré M. Koné le jeudi 12 septembre lors de la quatrième journée de l’atelier de sensibilisation des journalistes à Ouagadougou (Burkina Faso).



Un soutien aux startups



Le fonds cible particulièrement les startups, les entreprises en croissance et les structures culturelles. Il met l'accent sur le soutien aux jeunes entrepreneurs, aux femmes, et aux professionnels des industries culturelles pour les aider à transformer leurs idées créatives en projets viables et durables. Ce soutien inclut la formation, l’accompagnement en gestion d’entreprise, et l’accès à des financements adaptés aux spécificités du secteur créatif.



« La phase pilote du Fonds Crédit Culture-UEMOA, prévue pour durer de 2025 à 2027, permettra de tester et affiner le modèle proposé. Durant cette période, des entreprises culturelles et créatives sénégalaises pourront bénéficier de financements et d'accompagnements pour développer leurs projets. Les prochaines étapes incluent la validation des engagements financiers par les institutions partenaires, la sélection du gestionnaire du fonds, et le lancement officiel de la phase pilote en 2025 », a précisé le chef de la division de la culture de la Commission de l’UEMOA.



Le Fonds Crédit Culture-UEMOA représente une avancée majeure pour les industries culturelles et créatives au Sénégal et dans l’ensemble de l’UEMOA. En fournissant des financements innovants et un accompagnement technique ciblé, le fonds vise à transformer le secteur culturel en un véritable moteur de croissance économique et d'intégration régionale. Pour le Sénégal, cette initiative offre une opportunité de valoriser son riche patrimoine culturel, de créer des emplois, et de renforcer sa position en tant que leader des industries créatives en Afrique de l’Ouest.



Selon le rapport du premier semestre 2024 de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le développement (Cnuced) sur les Industries culturelles et créatives, l'Afrique a généré 4 milliards de dollars en exportation de services créatifs et 2,4 millions de dollars en exportation de biens créatifs. Au sein de l'espace Uemoa, la Commission ambitionne d'accompagner davantage les industries culturelles et créatives afin de favoriser plus de profit pour les acteurs.