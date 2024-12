Fonds National de Retraite (FNR) : des résultats positifs au troisième trimestre de 2024

Le Fonds National de Retraite, selon le rapport d'exécution budgétaire du troisième trimestre 2024 a affiché des performances financières encourageantes, avec un solde positif de 23,6 milliards de FCFA. Cette progression notable, par rapport aux 11,6 milliards de l'année précédente à la même date, témoigne de l'efficacité des mécanismes de financement et de gestion du fonds, dans un contexte économique où la sécurisation des retraites est un enjeu crucial.



Mobilisation des cotisations sociales

L'année 2024 a marqué une avancée significative en matière de collecte des cotisations sociales. En effet, à la fin du troisième trimestre, les cotisations sociales mobilisées par le FNR ont atteint un total de 131,58 milliards de FCFA. Ce montant représente 78,1% des prévisions annuelles qui étaient fixées à 168,47 milliards. Cette collecte, supérieure à celle de l'année dernière à la même période, démontre une dynamique positive, bien que l'objectif global n'ait pas encore été atteint.



Cette mobilisation des ressources, qui repose principalement sur les cotisations des travailleurs actifs et des employeurs, est essentielle pour le financement des pensions de retraite, un secteur particulièrement vulnérable aux fluctuations économiques.



Les dépenses et la gestion des allocations de pension

Sur le plan des dépenses, le FNR a exécuté des crédits pour un montant de 107,98 milliards de FCFA, soit 64,1% des prévisions annuelles de 168,47 milliards. Ces sommes ont été utilisées pour le paiement des allocations de pensions aux retraités, un poste de dépense majeur pour le fonds. Bien que les dépenses restent dans une fourchette prévisionnelle, "la gestion prudente, des fonds a permis de maintenir un équilibre satisfaisant entre les recettes et les sorties, assurant ainsi la pérennité du système", a affirmé le rapport.



Un solde positif en forte hausse

Le FNR clôture donc ce troisième trimestre avec un excédent de 23,6 milliards de FCFA, en nette amélioration par rapport aux 11,6 milliards enregistrés au 30 septembre 2023. Ce résultat reflète une augmentation de 12 milliards de FCFA par rapport à l’année précédente, signe que le fonds est sur une trajectoire financière favorable.



Cette situation financière saine peut être attribuée à une gestion rigoureuse, combinée à des efforts constants pour améliorer la collecte des cotisations et à une maîtrise des dépenses. Ce solde positif offre au FNR la flexibilité nécessaire pour faire face aux besoins futurs en matière de paiement des pensions, dans un contexte démographique où le nombre de retraités tend à augmenter.



En définitive, le FNR se trouve dans une position financière solide à la fin du troisième trimestre de 2024. Grâce à une gestion efficace des cotisations et des dépenses, le fonds affiche un solde positif en nette progression. Et d'après toujours le document, si cette tendance se maintient, "le FNR pourra continuer à assurer le versement des pensions de retraite tout en consolidant sa viabilité à long terme, un élément clé pour la stabilité du système de sécurité sociale du pays".