Fonds de l'équipe nationale de football en 2022 et 2023 : Le député Cheikh Thioro Mbacké adresse une question écrite au ministre des Sports

Le député Cheikh Thioro Mbacké a adressé une question écrite à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Culture, Khady Diène Gaye. Le parlementaire et membre de la Coalition Yewwi Askan Wi veut avoir des réponses sur les « conditions d'utilisation des fonds liés aux campagnes de l'équipe nationale A de football pour la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 et de la Coupe du monde de football de 2022 par le ministère des Sports et par la Fédération sénégalaise de football (FSF) sous le régime précédent.

D'après le député, le « concept de "JUUB JUUBAL JUBANTI", introduit par le président de la République, est au cœur de sa démarche ».





Voici in extenso sa question écrite



Objet : Les conditions d'utilisation des fonds liés aux campagnes de l'Équipe nationale A de football pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et la Coupe du Monde de football 2022 par le Ministère et la Fédération



Madame la Ministre,



Conformément au principe constitutionnel de transparence dans la gestion des affaires publiques et à l'obligation constitutionnelle de rendre compte de cette gestion, les conditions d'utilisation des fonds liés aux campagnes de l'Équipe nationale A de football pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et la Coupe du Monde de football 2022 par le Ministère et la Fédération soulèvent de nombreuses interrogations auxquelles le Peuple doit, sans délai, obtenir des réponses.



Lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Sénégal a terminé à la neuvième place après avoir été éliminé en huitièmes de finale. À ce jour, l'Assemblée nationale n'a pas connaissance d'un bilan exhaustif de la Fédération de football, notamment en ce qui concerne les conditions d'utilisation des fonds publics mobilisés lors de cette compétition.



Madame la Ministre, est-ce à dire que le dossier relatif à la gestion de ces deux grandes compétitions n'a jamais été instruit par vos services conformément aux exigences de redevabilité dans la gestion des affaires publiques ?



Pourriez-vous répondre aux questions suivantes :



1. À quel montant s'élève l'argent officiellement dépensé pour ces deux campagnes majeures ?



2. À combien s'élève le montant des primes touchées par les joueurs de l'Équipe nationale A ?



3. À combien s'élève le montant des primes touchées par le staff et les officiels ?



4. Existe-t-il un bilan financier disponible de la Fédération sénégalaise de football ?



5. Pouvez-vous mettre à la disposition de l'Assemblée nationale tous les documents attestant de la bonne gestion et de la transparence de ces différentes campagnes ?



Dans l'attente de recevoir ces documents, nous vous prions de bien vouloir fournir des explications claires et détaillées aux députés. Nous vous remercions par avance de votre collaboration et de votre diligence.



Respectueusement.