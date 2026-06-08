Fonds de la DER/FJ : Aliou Dembourou Sow relaxé par le tribunal des flagrants délits

Poursuivi pour « escroquerie sur les deniers publics », Aliou Demba Sow, alias Dembourou Sow, a été relaxé ce lundi 8 juin 2026 par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Le juge a toutefois retenu une faute civile à l'encontre du président de la Convergence des Éleveurs pour l’Émergence du Sénégal (CEES), requalifiant cette affaire de détournement présumé en un simple contentieux de recouvrement de créance.







L’affaire, instruite par la Division des investigations criminelles (DIC), portait sur un reliquat de 34 264 400 FCFA d'un prêt global de 50 millions FCFA accordé en juin 2021 par la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) pour une opération Tabaski.





À la barre, l’ancien député de l'Alliance pour la République (APR) a pleinement assumé son statut de personne morale et de garant du prêt, tout en niant farouchement l'utilisation personnelle des fonds. Selon lui, l’argent a été redistribué à 24 éleveurs de son organisation, dont certains ont refusé de rembourser, assimilant par erreur ce crédit à des « dons ou fonds politiques » du régime de Macky Sall.







Malgré les zones d'ombre soulevées par les enquêteurs et le réquisitoire du procureur — qui réclamait une peine de 6 mois de prison dont 1 mois ferme pour détournement d'objectif —, les arguments de la défense ont prévalu.





L'avocat du prévenu, Me Oumar Youm, a convaincu le tribunal qu'il s'agissait d'une affaire purement civile et commerciale. Une issue qu'Aliou Dembourou Sow a commenté à la barre avec amertume : « C’est parce que c’est Aliou Dembourou Sow qu'on a voulu poursuivre. Alors que je ne suis pas le seul à devoir de l’argent à la DER ».

