Fonds injectés dans des projets migratoires au Sénégal: ce rapport d'une fondation allemande qui confirme Boubacar Seye

Sur commande de la Fondation Heinrich Böll Sénégal, une étude a été réalisée sur les projets et programmes migratoires au Sénégal de 2005 à 2019. Le document signé du Dr Mamadou Dimé, sociologue et enseignant-chercheur au Département de sociologie de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, fait part d’ « une avalanche de financements pour des résultats mitigés ». Comme pour confirmer les doutes du président de l'ONG Horizon sans frontière (HSF) sur l'utilisation de l'argent injecté par l'Union Européenne dans la lutte contre l'émigration clandestine au Sénégal.Selon ledit rapport parcouru par PressAfrik, plus de 200 milliards de francs CFA (environ 305 millions d’euros) ont été investis au Sénégal, dans le domaine de la migration entre 2005 et 2019, principalement autour de trois axes. Il s’agit de la surveillance des frontières, favoriser les retours, et améliorer la situation socio-économique dans les zones de départ.Le constat a révélé que de 2015 à 2019, la voie terrestre par le Sahara puis l’Afrique du Nord était la route migratoire principale utilisée par les migrants pour se rendre en Europe. Selon les statistiques de l’Union européenne, 19.235 Sénégalais sont arrivés en Italie, en Grèce et en Espagne par voie maritime de janvier 2016 à mars 2019.En plus, cette période est marquée par une augmentation massive des financements de l’Union européenne relatifs à la migration irrégulière. Durant cette période, l’Union européenne a lancé le Fond fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migrations irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique (FFUE) visant à appuyer la mise-en-œuvre de la déclaration politique commune de La Valette.Entre 2015 et 2019, le Sénégal reçoit par l’intermédiaire du FFUE au moins 170,8 millions d’euros (environ 112 milliards de francs CFA) pour une dizaine de projets. Au total, de 2015 à 2019, plus de 120 milliards de francs CFA (environ 182 millions d’euros) ont été, au total, décaissés pour la mise en œuvre des projets et programmes orientés vers la dissuasion des migrations irrégulières, soit une augmentation de 140% par rapport à la période précédente.