Liste des assujettis à la déclaration de patrimoine : «Les marges d’erreur sont importantes», prévient l’Ofnac

L'Office national de lutte contre la corruption (Ofnac) a publié, ce mardi, la liste des assujettis sénégalais à la déclaration de patrimoine ainsi que les noms de ceux qui ont refusé de se soumettre à l’exercice légal. Dans la foulée, Moustapha Ka, président de l’Institution, a tenu une conférence de presse, où il a admis que «les marges d’erreur» du travail effectué «sont importantes», avant d’assurer que des corrections seront faites avant la publication de la liste définitive.



«Étant donné que les marges d'erreur sont importantes, nous avons décidé de publier une liste provisoire pour permettre aux personnes omises de faire des réclamations pour que les rectifications nécessaires soient faites. Pas plus que ce matin (mardi), après la publication des listes sur le site, nous avions reçu des réclamations, des omissions», a prévenu Moustapha Ka.



L’origine de certaines erreurs



Selon le président de l’Ofnac, les erreurs notées dans le document de l’Ofnac proviennent en partie du déficit de communication entre son institution et les entités de l’Etat, ainsi que les déclarations tardives des patrimoines, qui n’ont pas permis des vérifications nécessaires dans le temps. «La responsabilité est partagée parce qu'il n'est pas évident que les listes reçues comprennent l'ensemble des agents du département concerné. Il n'est pas également évident que les listes nominatives reçues correspondent aux postes effectivement occupés. C'est pourquoi les marges d'erreur sont importantes», a-t-il nuancé.



Pour rappel, l’Ofnac avait fixé au 31 juillet 2026 la date butoir pour la déclaration de patrimoine de tous les assujettis sénégalais. L’Institution avait annoncé avoir enregistré un «volume important de dossiers de déclarations de patrimoine» dans les derniers jours précédant l’échéance. La liste actuelle est donc provisoire, le temps qu’une «liste définitive» soit publiée «ultérieurement», au terme de la phase de «vérification, d’authentification et de contrôle de conformité ».