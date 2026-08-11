Déclaration de patrimoine: Mbacké Cheikh Thioro et une autre députée de Pastef épinglés par l’Ofnac

C’est une nouvelle qui vient mettre dans une situation embarrassante le parti Pastef (majorité parlementaire), qui a fait campagne sur la base du Jub – Jubbal – Jubbanti (droit, aligner, redresser). Ce mardi, dans un rapport, l'Office national de Lutte contre la Corruption (Ofnac) a épinglé deux députés du mouvement politique dirigé par Ousmane Sonko : il s’agit de Diallo Raqui et Mbacké Cheikh Thioro.



Selon le document, en qualité de huitième vice-président de l’Assemblée nationale, Diallo Raqui est assujetti à la déclaration de patrimoine. En refusant de s’adonner à l’exercice, elle a donc manqué à ses obligations légales.



En ce qui concerne Mbacké Cheikh Thioro, l’Ofnac note qu’il «n’est plus assujetti mais n’a jamais déposé de déclaration de patrimoine» au moment où il occupait la troisième vice-présidence de l’Assemblée nationale sous la direction d’El Malick Ndiaye.