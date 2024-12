Fongip : plusieurs agents absents avant la nomination du nouvel administrateur licenciés pour "faute de justificatifs"

Les licenciements survenus dans plusieurs entreprises suite aux nominations de nouveaux directeurs généraux et administrateurs, se poursuivent. Après le Port autonome de Dakar où le nouveau Dg, Waly Diouf Bodian, a mis fin à 700 contrats, c’est autour du Fonds de garantie d'investissement prioritaire (FONGIP) de prendre le relais. Plusieurs agents dont les absences sont antérieures à la nomination de Ndèye Fatou Mbodji, et pour certains, pour quelques jours, ont été licenciés. Selon Mme Mbodji, les personnes licenciées n’ont pas apporté de justificatifs aux demandes d’explications qui leur ont adressées.



Selon des sources du journal Les Echos, certaines personnes reçoivent des demandes d’explications et quand elles répondent ou se justifient, elles sont invitées à se rapprocher du service des ressources humaines.



« Certains agents ont été renvoyés parce qu’ils ont été absents que quelques jours non pas sous le magistère de Ndèye Fatou Mbodji, mais du temps de ses prédécesseurs », ont soufflé les mêmes sources.



Qui ont ajouté : « des demandes d’explications sont devenues des motifs de licenciements». Autre fait noté par les sources, l’inspection du travail a été saisie par certains agents de Fongip.



Le chargé de communication de Fongip a confirmé, au journal, qu’il y a effectivement des licenciés. Seulement, il réfute : « la demande d’explications n’est pas un motif de licenciement. Des agents qui ont comptabilisé des jours d’absence ont reçu des demandes d’explications auxquelles ils n’ont pas apporté de justificatifs ».