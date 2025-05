Foot - Italie : Mbaye Niang et la Sampdoria relégués en Serie C, une première historique

La Sampdoria de Gênes est officiellement relégué en Serie C après un match nul face à la Juve Stabia le mardi 13 mai. Une descente inédite pour ce club emblématique du football italien



Le verdict est tombé au terme de la dernière journée de Serie B. En déplacement sur la pelouse de la Juve Stabia, cinquième au classement, la Sampdoria (18e) devait absolument s'imposer pour espérer accrocher une place de barragiste. Mais les coéquipiers de Mbaye Niang ont été tenus en échec, scellant ainsi leur sort : ils évolueront en troisième division la saison prochaine. Une première dans l'histoire centenaire du club.



Mbaye Niang, symbole d'un échec collectif



Arrivé lors du mercato hivernal pour renforcer l'attaque génoise, Mbaye Niang n'a pas réussi à inverser la tendance. En 16 apparitions, l'attaquant sénégalais n'a inscrit que trois buts. Pire encore, lors de ce match décisif, il a manqué une occasion en or face au gardien Ngagne Demba Thiam. Un raté qui aurait pu tout changer.



Une chute brutale pour un club mythique



Champion d'Italie en 1991, finaliste de la Ligue des champions en 1992, la Sampdoria est un monument du calcio. Sa relégation en Serie C marque un tournant dramatique dans l'histoire du club. Une descente aux enfers qui appelle désormais à une profonde reconstruction.