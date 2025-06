Équipe de France : Mbappé se confie sans détour sur le PSG, sa saison et le Ballon d'Or

Avec Kylian Mbappé (26 ans) en conférence de presse, il se passe souvent quelque chose. Présent devant les journalistes ce samedi, l'attaquant de l'équipe de France s'est exprimé avec franchise, sans amertume apparente, un ton apaisé et des mots forts pour réaffirmer ses choix.



« C’est mérité à 100% »



Alors que la victoire historique et retentissante du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions occupe encore l'actualité depuis une semaine, le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale française a tenu à clarifier sa position. Non, il n'est pas amer. Non, il ne vit pas cela comme un échec personnel. Et oui, il a bien regardé la finale contre l'Inter (5-0), samedi dernier. «J'étais au Maroc, j'ai regardé le match au Fairmont à Marrakech. Tu veux tous les détails ? Il y avait mon cousin, mes amis, la télé était grande...» , a lancé le buteur tricolore avec ironie, avant d'enchaîner avec plus de sérieux.



«J'étais content, ils le méritent. Ils ont connu tellement de galères, j'ai connu ça aussi, j'ai connu toutes les étapes de la C1 sauf la victoire. C'était la meilleure équipe d'Europe. Je ne me souviens pas d'avoir vu un 5-0. C'est mérité à 100 %, ils deviennent l'équipe que tout le monde veut battre» , a insisté l'ancien joueur de Monaco, droit dans ses bottes malgré le rendez-vous manqué avec la C1 à Paris. «Mon histoire était terminée, il fallait que ça se termine. Aucune amertume, j'étais arrivé au bout du chemin. J'aurais tout essayé. C'est juste le destin qui fait que ça devait se faire sans moi.»



Mbappé soutient Dembélé pour le Ballon d'Or



S'il a répondu présent à titre individuel (43 buts en 56 matchs), Mbappé a seulement gagné la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs – des compétitions pour lesquelles le Real était éligible grâce à sa belle saison 2023-2024 - pour sa première campagne à Madrid. Pas de quoi freiner son enthousiasme. «Une saison blanche ? Tu es sûr ? Qu'est-ce qu'une saison blanche ? Tu regardes les matchs ? On a gagné deux titres. C'est l'importance des mots. On a loupé des titres importants. Cette année a été enrichissante» , a répondu le Tricolore. «Je suis un peu plus dans l'oeil du cyclone, c'est bien. J'ai toujours aimé être dans ces positions. À moi de travailler. On m'a collé beaucoup de choses au dos, et j'ai réussi à les enlever.»



Enfin, Mbappé n'a pas échappé aux interrogations concernant le prochain Ballon d'Or. S'il est conscient de partir avec du retard sur la concurrence, le numéro 10 de l'équipe de France a glissé une réponse directe, pleine de loyauté, pour soutenir Ousmane Dembélé, malgré certaines accusations de torpillage en coulisses. «Est-ce que je voterais pour Dembélé ? Oui. Il y a vraiment besoin d'expliquer ? On parle de Yamal et Dembélé, je vais pour Dembélé. C'est très clair !», a embrayé Mbappé.



«Ça évolue très vite, les derniers vainqueurs l'ont montré. On ne parlait pas de certains joueurs qui ont gagné au final.» Une manière de dire qu'il reste dans la course malgré tout ?





Avec Maxifoot