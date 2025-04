Foot : Jean Unjanque brille au Mexique et fait sensation avec le FC Cancún

À seulement 20 ans, Jean Unjanque est en train de se faire un nom au Mexique. Formé à l'Étoile Lusitana, le jeune ailier sénégalais évolue désormais au FC Cancún, en Liga de Expansión MX (D2 mexicaine), où il impressionne par sa vitesse, sa puissance et détermination.



Depuis le début de la saison, Unjanque a déjà inscrit 4 buts en 10 apparitions, s'offrant au passage deux distinctions de Man of the Match. Des performances solides qui attirent l'attention des observateurs locaux et médias, séduits par son explosivité et sa capacité à faire la différence en un contre un.



Décrit comme un joueur travailleur, humble et ambitieux, Jean Unjanque incarne cette nouvelle génération de talents africains qui s'exportent avec réussite. Son passage par l'Étoile Lusitana, réputée pour sa formation rigoureuse, a été déterminant dans sa progression.



À Cancún, il poursuit son ascension avec l'objectif d'atteindre la première division mexicaine... ou peut-être un autre championnat plus huppé. Une trajectoire à suivre de très près.