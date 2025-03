Foot : L’IFAB introduit une nouvelle règle pour les gardiens de but

Le football va encore connaître une évolution. L’IFAB introduit une règle qui vise à éviter les pertes de temps chez les gardiens de but.



Finis les gains de temps avec les ruses du gardien de but. Réuni ce samedi avec la FIFA pour sa 139e assemblée générale, l’IFAB (International Football Association Board) s’est attaqué aux gardiens de but.



Une nouvelle règle a vu le jour. Elle vise à sanctionner les gardiens de but qui chercheraient à perdre du temps. L’IFAB définit un délai maximal de 8 secondes pour garder le ballon. Les contrevenants à cette règle seront désormais sanctionnés d’un corner pour l’équipe adverse.



Les arbitres veilleront à l’application stricte de cette règle. Cependant, elle n’entrera en vigueur que cet été avec la Coupe du monde des clubs de la FIFA. La compétition débute le 14 juin prochain.