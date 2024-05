Tournoi UFOA A U-20 féminin : le Sénégal publie une liste de 23 joueuses

Le Sénégal a publié sa liste devant disputer le Tournoi de l’UFOA de la zone A des moins de 20 ans féminin. Une liste de 23 joueuses a été retenue pour disputer la compétition, qui devra se dérouler du 20 au 30 mai à Thiès (situé au centre du Sénégal).



Dans les cages, Yakhara Diagne de l’As Bambey et Khady Faye des Aigles de Médina ont été retenues. Pour les défenseuses, huit lioncelles sont sur la sellette. Il s’agit d’Aïcha Kales, Adama Sané, Khady Thiandoume, Wolimata Ndiaye, Bineta Seck, Aïssatou Fall, Adama Siga Diouf et Oumy Thiandoume.



Le Sénégal sera représenté au milieu de terrain par Sokhna Nogaye Tall Pène, Marie Ndiaye, Aminata Samba, Astou Diabang, Mariama Faty, Seynabou Ndiaye et Racky Ndoye. Dans l’attaque, Rokhyatou Kandé, Khadija Badio, Juliette Samanou Kalamo, Adji Ndiaye et Marie Louise Thioume Sarr sont sélectionnées dans la liste.



Le Sénégal partage la poule A avec la Gambie, la Guinée Bissau et le Mali.