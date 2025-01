Foot : Rudi Garcia est le nouvel entraîneur de la Belgique

Rudi Garcia sur le banc des Diables Rouges. Une semaine après le licenciement de Domenico Tedesco, la Fédération belge de football a annoncé ce vendredi la nomination de Garcia sur le banc de l'équipe nationale de Belgique.



Sans club depuis un peu plus d'un an et son départ d'Italie, l’ancien coach de Lille a été préféré à Thierry Henry et Julen Lopetegui, dont les noms revenaient régulièrement.



A la tête de la Belgique, Garcia s'offre sa première expérience sur le banc d'une sélection. Après un passage brillant au LOSC, le natif de Nemours est parti à l'AS Rome où il a obtenu de très bons résultats. Revenu ensuite en France, il a atteint la finale de la Ligue Europa avec l'OM et le dernier carré de la Ligue des Champions avec l'OL. La suite a été moins glorieuse avec des passages décevants à Al-Nassr et Naples, où il a été viré seulement cinq mois après son arrivée.