Foot : Tottenham de Pape Matar Sarr bute contre Leicester, Pape Gueye fait bonne impression face à l’Atlético

Tottenham et Pape Matar Sarr ont entamé leur saison avec un match nul face à Leicester City (1-1) lundi, au King Power Stadium. Pedro Porro a ouvert le score pour les Spurs à la 29e minute, avant que Jamie Vardy ne vienne égaliser de la tête pour Leicester à la 56e minute.



Pape Matar Sarr, auteur d’une prestation correcte, a été remplacé à dix minutes du terme de la rencontre. Tottenham accueillera Everton de Gana Gueye et Iliman Ndiaye ce samedi à 14h00 GMT.



De l'autre côté, l'Atlético Madrid a également connu une entame en demi-teinte, se contentant d'un match nul (2-2) sur la pelouse de Villarreal en clôture de la 1ère journée de Liga. Les Colchoneros ont encaissé deux buts par Arnaut Danjuma (18e) et un but contre son camp de Koke (37e), mais Marcos Llorente (20e) et Alexander Sorloth (45e+5) ont permis à l'Atlético de revenir au score.



Pape Gueye, entré en jeu à la 71e minute pour Villarreal, a apporté du dynamisme au milieu de terrain face à la solide équipe madrilène.



Le prochain rendez-vous pour Villarreal et Pape Gueye est prévu contre Séville ce vendredi 23 août 2024 à 19h30 GMT.