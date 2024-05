Foot: l'AC Milan se sépare de son entraîneur Stefano Pioli

Après cinq ans à la tête de l’AC Milan, Stefano Pioli ne sera plus l’entraîneur, la saison prochaine. L'AC Milan, vice-champion d'Italie 2024, a annoncé vendredi qu'il mettait fin au contrat de Stefano Pioli, son entraîneur depuis 2019, qui dirigera une dernière fois l'équipe lombarde samedi à l'occasion de la 38e et dernière journée du Championnat d'Italie.



«L'AC Milan et Stefano Pioli annoncent qu'ils ne poursuivront pas la saison prochaine leur collaboration», a indiqué l'AC Milan dans un communiqué. Pioli, qui a offert au Milan en 2022 son 19e titre de champion d'Italie, était sous contrat jusqu'en juin 2025.



Qui sera le prochain entraîneur ?



Sur le départ de Lille, Paulo Fonseca pourrait être le prochain entraîneur des Rossoneri la saison prochaine. Il serait en pôle pour remplacer Pioli la saison prochaine. Sergio Conceicao, priorité de l’OM pour remplacer Jean-Louis Gasset, est également suivi par le board milanais. L’ancien entraîneur du FC Nantes privilégie même le club lombard.