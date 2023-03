Foot: la Fifa retire à l'Indonésie l'organisation du Mondial des moins de 20 ans

La FIFA a annoncé ce mercredi qu'elle retirait à l'Indonésie l'organisation de la Coupe du Monde des moins de 20 ans, prévue en mai et juin prochains.



La Fifa a retiré mercredi à l'Indonésie l'organisation de la prochaine Coupe du monde masculine des moins de 20 ans (20 mai-11 juin), en raison d'un imbroglio politique ayant empêché la tenue du tirage au sort. «Un nouveau pays hôte sera désigné dès que possible, les dates de la compétition demeurant pour le moment inchangées», précise l'instance mondiale du football dans un communiqué, évoquant de possibles «sanctions» à l'égard de la fédération indonésienne de football (PSSI).



La Fifa n'avance pas d'explication plus précise que «le contexte actuel», mais l'annulation du tirage au sort du tournoi prévu vendredi dernier à Bali avait justifié une réunion d'urgence mercredi après-midi entre le président de la PSSI Erick Thohir et celui de la Fifa, Gianni Infantino.



Un responsable du football indonésien avait lié cette décision à des propos du gouverneur de Bali s'opposant à la présence d'Israël durant cette compétition, alors que les deux pays n'entretiennent aucune relation diplomatique et que Jakarta est un fervent soutien de la cause palestinienne.