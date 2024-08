Foot : la Premier League débute ce vendredi avec le match Manchester United – Fulham

La Premier League débute vendredi avec le match Manchester United – Fulham. Ce match se joue à partir de 19h00 GMT.



Liverpool aura une tâche difficile dans la nouvelle édition de la Premier League qui débute vendredi. Les "Reds" de la nouvelle saison seront dirigés par Arne Slot, le remplaçant de Juergen Klopp. Manchester United et Chelsea doivent encore s’améliorer. Reste à savoir si les rivaux de City ont effectué les bons transferts.



VAR avec des améliorations



Ce sera la sixième édition dans laquelle le VAR sera utilisé dans l'élite anglaise. Il y a eu beaucoup de controverses autour du VAR. Les critiques n’ont pas manqué de la part des joueurs, des entraîneurs et des supporters.



Parmi les changements de la nouvelle édition, il y aura le compte sur la plateforme "X", qui sera dédié au VAR, et où des précisions seront données pour tous les matchs. Une nouvelle technologie de hors-jeu sera également utilisée pour la première fois. Pendant ce temps, l'actualité pour les supporters dans les stades sera la répétition des cas sur les grands écrans.



La Premier League a déclaré que le nombre de décisions correctes lors des matches est passé de 96 à 82 % avant la mise en œuvre du VAR.