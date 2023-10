Football : Malick Daf n’est plus le sélectionneur des U20

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a officialisé le départ de Malick Daf du poste de sélectionneur national des U20. Le champion d’Afrique des moins de 20 ans est annoncé sur le banc de l’ASC Jaraaf. Il remplace à la tête du Jaraaf, Abdoulaye Gueye.



« Suite à la requête de l'interessé, la FSF a libéré Mr Malick Daf, ancien Entraîneur de l'équipe nationale U20 du Sénégal, Championne d'Afrique au profit du club de l'ASC Jaraaf de Dakar. La Fédération Sénégalaise de Football remercie le technicien pour son professionnalisme et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière », indique la FSF sur le réseau social X.



Le Jaraaf de Dakar a nommé lundi le technicien sénégalais Malick Daf comme nouvel entraîneur du club.



Vainqueur du championnat national de football avec le club basé à la Médina en 2018, il était resté à la tête de l’équipe de 2016 à 2021, avant de s’engager avec la sélection nationale des moins de 20 ans, en 2022.



Daf a remporté le titre de champion d’Afrique, en 2023 avec l’équipe nationale U20.



Il a récemment dirigé, avec Pape Thiaw, l’équipe A’ du Sénégal qui affrontait, celle du Rwanda, à l’occasion de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 (1-1).