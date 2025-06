Coupe du monde des clubs : Flamengo domine d’entrée l’Espérance de Tunis

Le club brésilien Flamengo a entamé sa campagne au Mondial des clubs par une victoire maîtrisée contre l’Espérance de Tunis (2-0), mardi soir à Philadelphie, prenant la tête du groupe D aux côtés de Chelsea.



Le meneur de jeu uruguayen Giorgian De Arrascaeta a ouvert le score dès la 17e minute sur une belle combinaison conclue après des passes de Guillermo Varela et Luiz Araujo.



Araujo s’est ensuite mué en buteur après la pause pour doubler la mise et parachever la victoire des siens (70e).

Dominateur dans la possession et techniquement supérieur, Flamengo aurait pu corser l’addition sans un raté improbable de Pedro devant le but vide (51e).



Avec cette victoire, le club de Rio prend une sérieuse option sur la qualification pour les huitièmes de finale. Il partage provisoirement la tête du groupe avec Chelsea, qu’il affrontera vendredi, avant de défier le Los Angeles FC le 24 juin.