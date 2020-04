Force Covid-19: les contributions nationales ont atteint 17,343 milliards Fcfa

Les contributions des personnes physiques et morales du pays au fonds de la Force Covid-19 se sont élevées à 17,33 milliards. Le journal Le Témoin indique que l’information a été révélée par le chef de l’Etat qui a magnifié ce grand élan de solidarité nationale. Revenant sur la création du Fonds de riposte et de solidarité « FORCE COVID-19 » Macky Sall a souligné que cet instrument de financement « inédit » vise à prendre en charge intégralement le plan de contingence de la pandémie, et à consolider durablement la résilience économique et sociale du Sénégal.



Le chef de l'Etat a aussi insisté sur la nécessité de démarrer dans les meilleurs délais les activités du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force COVID – 19, dont il a nommé le Président et les membres, représentants l’ensemble des forces vives de la Nation. C’est du moins ce qu’il prétend avec encore plein de cumulards à la clef.



Le président de la République a, par ailleurs, rappelé l’importance qu’il accorde au maintien et à la relance des activités économiques post-crise, à travers le déploiement optimal du Programme de Résilience économique et social (PRES). Il a, dans cet élan, invité le Gouvernement à accompagner particulièrement les secteurs du tourisme, de l’artisanat, de la pêche, ainsi que les différents acteurs de l’économie informelle.