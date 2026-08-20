Fortes pluies à Dakar: un pylône radio (BTS) de la Sonatel s’effondre, aucun blessé enregistré

Selon les informations relayées par le Dakarois 221, après le vent violent et les fortes pluies enregistrées ce jeudi 20 août à Dakar, un pylône radio (BTS) de la Société nationale de télécommunications du Sénégal (Sonatel) s’est s’effondré. Cependant, aucun perte en vie humaine ni aucun blessé n’a été enregistré.
L’antenne était installée sur la terrasse d’un immeuble R+4 situé à la rue 39 × 18 de la Médina. Les autorités compétences sont à pied d’œuvre pour dégager la voie, qui a été obstruée.
L’antenne était installée sur la terrasse d’un immeuble R+4 situé à la rue 39 × 18 de la Médina. Les autorités compétences sont à pied d’œuvre pour dégager la voie, qui a été obstruée.
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