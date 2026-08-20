Trafic de migrants : un présumé réseau démantelé, trois individus interpelés à Karang

A 255 km au sud de Dakar, l’antenne régionale de Karang de la division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) a interpellé trois individus pour association de malfaiteurs, escroquerie et tentative de trafic de migrants.



Selon un communiqué de la police nationale, le 13 août 2026, l’antenne régionale de Karang de la DNLT a été informée de l’existence d’un réseau de trafic de migrants opérant entre Keur-Ayip, au Sénégal, et Farafenni, en Gambie. Le réseau aurait organisé le convoyage de candidats à l’émigration irrégulière vers la Gambie, avant leur départ présumé pour l’Espagne par voie maritime. Une opération menée le même jour a permis l’interpellation et la conduite au service de trois individus.



Poursuivant l’enquête, le lendemain, en collaboration avec les éléments de la Police de l’immigration gambienne, les enquêteurs ont interpellé 180 candidats dans une forêt de Farafenni. Une grande pirogue, plusieurs centaines de litres de carburant, des vivres, de l’eau potable ainsi qu’un moteur de 40 CV ont également été saisis.



D’après la Police, les trois mis en cause ont reconnu les faits et permis d’identifier d’autres membres présumés du réseau. Ils ont été déférés le 17 août 2026 devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack.