Sénégal: le parlement adopte à l’unanimité la nouvelle loi sur la sécurité numérique

Le parlement sénégalais a définitivement adopté, à l’unanimité, ce jeudi 20 août 2026, une nouvelle loi sur la protection des infrastructures d’information critiques et la sécurité numérique, au cours de la séance plénière. Les 127 votants ont tous voté «Pour». Aucune abstention, ni une voix «Contre» n’a été enregistrée.



Une semaine auparavant, le jeudi 13 août 2026, le ministère des Télécommunications et du Numérique (MTN), Samba Diouf, avait porté cette loi, qui a été adoptée par une intercommission. Cette dernière était constituée de la Commission de la Culture et de la Communication, ainsi que la Commission des Lois.



Que dit le nouveau texte de lois?



Selon le gouvernement, cette loi est «une pièce maîtresse de la politique de souveraineté numérique du Sénégal», dans un contexte où depuis octobre 2025, plusieurs institutions publiques ont été touchées par des cyberattaques majeurs dont la Cour des comptes, les directions du Trésor et des Impôts.



«Cette loi renforcera la souveraineté et la maîtrise numériques du Sénégal. Elle mettra en œuvre la protection des infrastructures critiques, l’hébergement des données publiques sur le territoire national, le renforcement des capacités nationales de détection et de réponses aux cybermenaces, ainsi qu’une coopération internationale maîtrisée et conforme aux intérêts essentiels de la Nation», a précisé le ministre.