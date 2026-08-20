Météo au Sénégal : pluies et orages généralisés jusqu'à vendredi

Le Sénégal s'apprête à traverser une période d'instabilité météorologique marquée par de nouvelles précipitations jusqu'au 21 août 2026, à midi. Selon les données de la météo, les régions du Sud et du Sud-Est, notamment Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou et Tambacounda, seront particulièrement touchées par des orages dès cet après-midi de jeudi et durant la nuit.



Parallèlement, une dégradation du temps atteindra le Centre et le littoral, couvrant Dakar, Thiès, Mbour, Diourbel, Fatick et Kaolack. Des nuages denses accompagnés de pluies sont attendus dans ces secteurs, nécessitant une vigilance accrue des usagers de la route en raison d'une visibilité réduite.



Ces conditions pluvio-orageuses entraîneront une baisse sensible des températures sur l'ensemble du territoire. La couverture nuageuse persistante apportera un temps doux et frais, offrant un répit face aux récentes fortes chaleurs.