Fortes pluies causant deux morts à Touba ; Thierno Alassane Sall présente ses condoléances aux familles éplorées

Les pluies diluviennes qui se sont abattues ce mardi 17 septembre dans plusieurs localités du pays, n’ont pas été sans conséquence. A Kaolack, plusieurs quartiers sont sous les eaux. Pareil pour Touba qui a même enregistré deux morts. Face à la situation Thierno Alassane Sall a réagi sur son compte X où il exprime sa solidarité aux sinistrés de Touba.« J’exprime ma solidarité aux populations de Touba, gravement touchées par les inondations dues aux fortes pluies. La récurrence des drames et pertes en vies humaines démontre la fragilité de notre pays, et nous exhorte à tout mettre en œuvre pour remettre le Sénégal debout », a déclaré l’homme politique, estimant qu’« Il est urgent que l’État prenne des mesures hardies et durables pour prévenir les dégâts considérables qui plongent de nombreuses familles dans des situations difficiles à chaque hivernage ».« Mes condoléances aux familles des victimes. Je prie pour le repos éternel de leurs âmes », lit-on sur le post de Thierno Alassane Sall, président du parti LA RÉPUBLIQUE DES VALEURS/ RÉEWUM NGOR.