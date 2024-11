Forum Africain des Infrastructures : le ministre El Malick Ndiaye annonce un financement de 170 milliards de dollars pour la période 2021-2030

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens du Sénégal, El Malick Ndiaye, a présidé, ce mercredi 27 novembre, la 16e édition du Forum Africain des Infrastructures, pour discuter des enjeux et des solutions liées au développement des infrastructures en Afrique.



Dans son discours inaugural, le ministre a mis en évidence les défis majeurs du secteur, notamment le financement, estimé à "170 milliards de dollars pour la période 2021-2030", avec un déficit "annuel de 100 milliards de dollars". Il a également souligné que près de "65 % de ces besoins concernent les infrastructures de transport."



Prenant l'exemple du Sénégal, il a expliqué que, malgré les progrès réalisés dans les infrastructures routières et le développement de transports tels que le TER et le BRT, les problèmes de mobilité, tant urbains que ruraux, restent d'actualité. Dans ce cadre, le gouvernement sénégalais a mis en place un nouveau référentiel de développement économique et social, « Sénégal 2050 », dans lequel les infrastructures occupent une place centrale.



M. Malick Ndiaye a aussi évoqué l’élaboration, par ses services ministériels, d’un Schéma Directeur National des Infrastructures de Transport à horizon 2050. Avant de souligné l'importance des infrastructures pour le développement économique et social de l'Afrique, tout en insistant sur les défis à relever, tels que le financement, la durabilité des projets et l'innovation.