Forum mondial de l'eau : le Sénégal veut organiser un 9e Forum historique de tous les succès

Reporté à cause de la crise sanitaire, le 9eme Forum mondial de l'eau va se tenir à Dakar, du 21 au 26 mars 2022, sur le thème « La Sécurité de l’eau pour la paix et le développement ». Serigne Mbaye Thiam, Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, a présidé la cérémonie d’ouverture de la Réunion des parties prenantes. D'après lui, le Sénégal entend "honorer son engagement d'organiser un 9e Forum mondial de l'eau que nous voulons historique de tous les succès".



Selon le ministre, des "progrès importants ont été réalisés au cours des deux dernières années écoulées et la tenue aujourd'hui de cette seconde réunion des Parties prenantes en est à la fois une étape clé dans le processus et une belle illustration", a-t-il dit.



" Au cours de cette réunion des parties prenantes qui marque un tournant décisif à jour-j moins 157, tous les aspects devant permettre de répondre pleinement aux attentes des populations particulièrement celle qui sont les plus vulnérables devront faire l'objet d'échange approfondie pour identifier et mettre en lumière des réponses innovantes qui seront discutées lors du Forum en mars 2022", a ajouté Serigne Mbaye Thiam.



Le Président Macky Sall organisera un Sommet des Chefs d'Etat



Le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement a annoncé que le Président Macky Sall organisera un Sommet des Chefs d'Etat, de Gouvernement et des grandes institutions internationales lors du Forum. " Le Président Macky Sall accorde une importance de première rang au 9eme Forum mondial de l'Eau. Il a retenu à cet égard, l'inscription du sujet de l'eau et du Forum dans son Agenda de la présidence de l'Union Africaine à partir de janvier 2022", a fait savoir Serigne Mbaye Thiam.



" La réunion au sommet de l'Union Africaine sur l'eau et l'assainissement prévue en marge du Forum contribuera ainsi à donner une envergure politique et diplomatique exceptionnelle au 9e Forum", a-t-il poursuivi.





Le Japon, la France, le Maroc et les partenaires comptent accompagner le Sénégal pour la réussite du 9e Forum mondial de l'eau.