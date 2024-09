Forum sur la coopération sino-africaine: l'Afrique espère rééquilibrer sa coopération avec la Chine

Le Forum sur la coopération sino-africaine (Focac) évoquera de nouveaux partenariats économiques, le développement des infrastructures et la coopération bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi a déclaré mardi que l'accélération des changements fait entrer le monde dans une nouvelle période de turbulences et de transformations. L'essor collectif du « Sud global », représenté par la Chine et l'Afrique, a un impact profond sur le développement humain.



Les attentes sont nombreuses, des deux côtés. Pékin voit le forum comme une opportunité d’approfondir ses partenariats stratégiques avec l’Afrique, surtout dans un contexte post-Covid.



L'une des principales priorités, c'est de moderniser les infrastructures africaines. Les pays africains attendent de la Chine qu'elle continue à soutenir des secteurs clés tels que l'industrie manufacturière, les transports, l'énergie et les technologies numériques, tout en contribuant à combler les lacunes importantes de l'Afrique en matière d'infrastructures.



On pense aussi à la phrase de Xi Jinping « small but beautiful projects » - de petits mais beaux projets - qui revient très souvent et qui sous-entend une volonté de s’engager dans des projets mieux adaptés aux besoins spécifiques des communautés locales.



La question de l’endettement omniprésente

L'endettement croissant de nombreuses nations africaines, à cause des prêts chinois, est un problème persistant. Si la Chine a joué un rôle déterminant dans le financement de projets d'infrastructure, la viabilité à long terme de ces dettes suscite de plus en plus d'inquiétudes, en particulier dans les petits États africains économiquement fragiles.



Les pays africains sont de plus en plus conscients de la nécessité d'une coopération réellement bénéfique pour les deux parties. Dans certains cas, les investissements chinois n'ont pas été alignés sur les priorités de développement locales, ce qui a donné lieu à des critiques selon lesquelles certains projets profitent davantage à la Chine qu'aux pays bénéficiaires.